MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya havalimanlarında kan tahlili yapacak
ABONE OL
26.03.2020 - 13:01 | | AA

Rusya havalimanlarında kan tahlili yapacak

Corona virüse karşı yeni önlemleri hayata geçiren Rusya'da tahliye uçuşları hariç tüm uçuşlar 27 Mart itibarıyla durduruldu.

Rusya havalimanlarında kan tahlili yapacak

Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları artarken, salgına karşı yeni tedbirler alındı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mihail Mişustin liderliğinde toplanan Covid-19 Salgını ile Mücadele Koordinasyon Kurulunun, salgınla mücadelede yeni tedbirler aldığı kaydedildi.

Mümkün mertebe evden çalışma sisteminin uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, tahliye uçuşları hariç tüm uçuşların 27 Mart itibarıyla durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, ülkeye giriş yapan yolculara havalimanlarında kan tahlili yapılması ve bu kişilerin 14 gün evde gözetim altında tutulmaları kararı alındığı belirtildi.

Moskova'da parklar kapatıldı

Başkent Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yeni tedbirlerini açıkladı.

Market ve eczaneler hariç tüm perakende satış yapan yerler, restoran, bar ve kafelerin 28 Mart'tan itibaren 5 Nisan'a kadar kapalı olacağını kaydeden Sobyanin, restoranların sadece paket servis hizmeti vereceğini söyledi.

Moskova'daki büyük parkların da kapandığına dikkati çeken Sobyanin, ibadethanelere gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Sobyanin, kuaför ve güzellik salonların de hizmet vermeyeceğini ifade etti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, 24 saatte vaka sayısının 182 artarak 840'a yükseldiğini ve 38 kişinin iyileştiği bildirdi.

    Corona virüs dinlemediler... 1 metre kuralı hiçe sayıldı!Hatay'da, vatandaşların, 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına dikkat etmediği görüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sokaktaki el dezenfektanlarına zarar veren 5 çocuk serbest

    Sokaktaki el dezenfektanlarına zarar veren 5 çocuk serbest

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    Yer: İstanbul Havalimanı! 1500 kişi polis eşliğinde Karabük'e gönderildi

    Yer: İstanbul Havalimanı! 1500 kişi polis eşliğinde Karabük'e gönderildi

    Sıradaki Haber