Rusya Kamışlı’ya yeni üs kuruyor

Suriye’nin kuzeydoğusunda nüfuzunu genişletmeye çalışan Rusya, kısa süre önce Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısındaki Kamışlı kentindeki havaalanını denetim altına alarak üs kurdu.

ABD-Rus ortaklığı

Tank ve füzelerle takviye etttiği üsse çok sayıda da asker sevk etti. Öte yandan bölgede askeri faaliyetlerini Irak sınırına doğru genişletmek isteyen Rus güçlerinin takıldığı ABD engeli de ortadan kalktı.

İki ülke arasındaki anlaşma kısa süre önce sahada etkisini gösterdi. Birlikte görüntü vermeye başlayan ABD ve Rus güçleri, geçen hafta Haseki’nin Tıl Temir hattında ortak devriye gerçekleştirdi. Önceki gün ise ABD güçleri, denetim altında tuttuğu Kamışlı bölgesinde Rus askeri konvoyuna eşlik etti.

ABD’nin gözetiminde

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SHOR), Rusya’nın ABD’nin kontrol ettiği Türkiye sınır hattına yakın mesafede yeni bir üs kurmaya başladığını duyurdu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, üs, Türkiye sınırından Irak’ın kuzeyine uzanan Malikiye (Derik) ilçesine bağlı Kasır Deeb köyünde inşa edilmeye başlandı. Köy, ABD’nin kontrolünde bulunan Rimelan petrol sahası hattı üzerinde yer alıyor. Yeni üsse helikopterler malzeme taşırken, karadan da destek veriliyor. Geçtiğimiz günlerde de üs bölgesine ABD askerleri gözetiminde 12 Rus zırhlı aracı intikal etti.