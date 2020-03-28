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28.03.2020 - 12:33 | | DHA

Rusya ordusu İtalya'da! Bergamo’da kurulmaya başlandı

Rusya tarafından İtalya’ya gönderilen askeri uzmanlar, Bergamo kentine ulaştı ve İtalyan uzmanlarla birlikte corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalara başladı. Rus askeri uzmanlar ve İtalyan meslektaşları, Bergamo’da İtalyan-Rus Koronavirüsle Mücadele Merkezi kuracak.

Rusya ordusu İtalya'da! Bergamo’da kurulmaya başlandı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Bergamo’da polimeraz zincir reaksiyonu ve genotipleme laboratuvarı, dezenfeksiyon amaçlı özel ekipman noktaları kuruldu" ifadeleri kullanıldı.

22 araçtan oluşan konvoydaki Rus askeri uzmanlar ve İtalyan meslektaşları, Bergamo’da İtalyan-Rus Koronavirüsle Mücadele Merkezi kuracak.

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