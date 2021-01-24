Rusya sokaklara çıktı

Rusya’ya döndükten sonra tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni’nin serbest bırakılması için ülke genelinde protestolar düzenlendi. Protestolarda, aralarında Navalni’nin eşi ve sözcüsünün de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Moskova başta olmak üzere Rusya’nın çok sayıda şehrinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katılırken, başkent Moskova’daki gösteride 3 binden fazla kişi yer aldığı bildirildi. Polis, göstericilere yönelik zaman zaman sert müdahalelerde bulunurken, ülke çapındaki gösterilerde 1.600’den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Navalni’nin eşi Yulia, sözcüsü Kira Yarmysh ve avukatı Lyubov Sobol dahil olmak üzere Navalni’nin ekibinden birçok isim yer aldı.

Güvenlik güçlerinin, Moskova’daki eylemcileri sosyal mesafe kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları konusunda uyardığı kaydedilirken, polisle eylemciler arasında çıkan arbedeler sırasında bazı kişilerin güvenlik güçlerine pet şişe ve kartopu fırlattığı bildirildi. St. Petersburg’daki gösterilerde de uyarılara rağmen dağılmayan göstericiler arasından bazıları kural ihlalleri nedeniyle gözaltına alındı ve polis otobüsüne bindirildi.

İçerikler silindi

Navalni destekçileri yaklaşık 60 şehirde düzenlenmesi planlanan protestolar öncesinde sosyal medyada çağrılarda bulunurken, gençler arasında yaygın olan sosyal medya platformu TikTok’ta gösterilerle ilgili videolar paylaşıldığı kaydedildi. Bununla birlikte Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede faaliyet gösteren YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinin, gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden içerikleri silmeye başladıklarını açıkladı.

Navalni için Ukrayna ve Polonya’da da gösteriler düzenlendiği bildiriliyor.

Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020’de uçağa binen Navalni, uçuş sırasında fenalaşarak Omsk kentinde hastaneye kaldırılmıştı. Navalni’nin, Noviçok grubu bir zehirle zehirlendiği belirtilirken, muhalif lider Almanya’da tedavi edilmişti. 44 yaşındaki Navalni, Almanya’dan döner dönmez Moskova’daki havaalanında 17 Ocak’ta gözaltına alınmıştı. Navalni, bunun üzerine halka sokağa çıkmaları çağrısında bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, önceki gün yaptığı açıklamada, Navalni’ye destek amaçlı yapılan protesto gösterilerinin “yasa dışı ve kabul edilemez” olduğunu savunmuştu.