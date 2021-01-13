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13.01.2021 - 18:43 | | DHA

Rusya ve Suudi Arabistan'da aşı denemelerinde 3. aşama!

Moskova ve Riyad yönetimlerinin, Suudi Arabistan'da Sputnik V aşısı için 3üncü aşama denemelerinin üzerinde çalıştığı açıklandı.

Rusya ve Suudi Arabistan'da aşı denemelerinde 3. aşama!

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Suudi makamlarının Sputnik V koronavirüs aşısında 3. aşama denemelerini organize etmek üzere çalıştıkları ifade edildi. Tarafların aşının Suudi Arabistan'da yerel olarak üretilme olasılığını da görüştükleri bilgisi paylaşıldı.

Bakan Koca'dan aşı açıklamasıAşı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Bakan Koca bilim kurulu üyeleri koronavirüs aşısı olacak.
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