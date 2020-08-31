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31.08.2020 - 11:48 | | AA

Rusya'da 1 milyondan bir adım uzakta

Rusya'da koronavirüse yakalananların sayısı 995 bin 319’a, ölü sayısı 17 bin 176’ya çıktı. Son 24 saatte 4 bin 993 teşhis konuldu.

Rusya'da 1 milyondan bir adım uzakta

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 993 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 995 bin 319’a yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 83 artarak 17 bin 176’ya, iyileşen sayısı 2 bin 405 artarak 809 bin 387’ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 27,2’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 685 artarak 262 bin 418’e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 821’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 259 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 36 milyon 600 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, ağustosta Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşları karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

Otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları böyle biçtiAntalya’da freni patladığı iddia edilen halk otobüsünün, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalıp 4 aracı hurdaya çevirdiği kazanan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza esnasında otobüsün iç kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının kaza sonrası ağlamaya başladığı görülürken erkek yolcuların sakinliği ’pes’ dedirtti. Genişletilen soruşturma sonucu adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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