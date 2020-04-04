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04.04.2020 - 18:02 | | DHA

Rusya'da 235 çocukta corona virüs tespit edildi

Rusya'dan corona virüs salgınına ilişkin krtik bir açıklama geldi.

Rusya'da 235 çocukta corona virüs tespit edildi

Rus basını, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova düzenlediği basın toplantısında, ülkede 235 çocuğun koronavirüse yakalandığını, ancak hiçbirinin durumunun ciddi olmadığını duyurdu.

Popova açıklamasında 'Bugüne kadar Rusyada 235 vaka teyit edildi. Bunlardan 17si zatürreden rahatsız. Neyse ki bunların arasında durumu kritik olan çocuk yok, ancak 41 çocuğun akut solunum yolu viral hastalığının hafif ve orta dereceli semptomlarını geliştirdiğini kayıt altına aldık' ifadelerini kullandı.

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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