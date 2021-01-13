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13.01.2021 - 15:25 | | DHA

Rusya’da 24 saatte 22 bin 850 yeni koronavirüs vakası!

Rusya’da son 24 saatte 22 bin 850 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 471 bin 53’e ulaştı.

Rusya’da 24 saatte 22 bin 850 yeni koronavirüs vakası!

Rusya’da son 24 saatte 22 bin 850 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 471 bin 53’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 566 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 63 bin 370’e ulaştığını açıkladı.

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