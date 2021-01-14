14.01.2021 - 12:59 | | DHA
Rusya’da 24 saatte 24 bin 763 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor. Salgından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan Rusya'da, 24 saatte 24 bin 763 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 495 bin 816’ya ulaştı.
Rusya’da son 24 saatte 24 bin 763 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 495 bin 816’ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 570 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 63 bin 940’a ulaştığını açıkladı. Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede koronavirüse (Kovid-19) karşı geniş çaplı aşılama sürecine başlanması talimatı vermişti.
Kargo görevlisi, fotoğrafını çeken otizmli çocuğu dövdü!Antalya’da atipik otizmli Kuzey Kaan Saka (10), dün evin önünde oynarken, iddiaya göre cep telefonuyla fotoğrafını çektiği kargo görevlisi tarafından dövüldü. Kargo görevlisi hakkında şikayetçi olan baba, çocuğunun tüm gece olayın etkisiyle uyumadığını, psikolojisinin bozulduğunu ifade etti. Dehşeti yaşayan çocuğun annesi ise, "Bütün emeklerim boşa gitti. Onu topluma kazandırmak için sürekli uğraşıyorum. Sil baştan geri döndük" diye konuşu.