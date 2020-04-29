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29.04.2020 - 15:49 | | DHA

Rusya’da Ebeko yanardağında patlama sonrası kül yağmuru!

Rusya’nın Kuril Adaları’nda bulunan yanardağda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzüne dağılan küller, tüm kente yağdı.

Rusya'nın Kuril Adaları’ndan biri olan Sahalin Adası’ndaki Ebeko yanardağında patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamanın ardından küllerin 3,5 kilometre yüksekliğe ulaştığını duyurdu. Daha sonra gökyüzüne yayılan küller, yağmur olarak Severo-Kurilsk kentine yağdı.

Öte yandan Kuril Adaları’ndaki Ebeko yanardağının 1156 metre yüksekliğinde olduğu ve bölgedeki en aktif yanardağlardan biri olduğu belirtiliyor.

 

Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama! Gökyüzünden kül yağdıRusya’nın Kuril Adaları’nda bulunan yanardağda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzüne dağılan küller, tüm kente yağdı.
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