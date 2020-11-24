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24.11.2020 - 16:05 |

Rusya'da günlük 24 bin 326 yeni vaka!

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 326 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 2 milyon 138 bin 828’e yükseldiği bildirildi.

Rusya'da günlük 24 bin 326 yeni vaka!

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya'nın 85 bölgesinde son 24 saatte 24 bin 326 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 2 milyon 138 bin 828’e yükseldiği belirtildi.

En çok vakaların kaydedildiği yerler Moskova (5 bin 838), St. Petersburg (3 bin 179), Moskova bölgesi (970) olarak bildirilirken, yeni vakaların yaklaşık yüzde 21.5'inde (5 bin 230 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 491 kişinin hayatını kaybettiği, ölümlerde şimdiye kadar görülmeyen bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölenlerin sayısının 37 bin 31’e yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının ise 23 bin 226 kişi olduğu, son 24 saatte hastanelerden taburcu olan bu kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 1 milyon 634 bin 671’e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

 

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