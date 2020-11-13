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13.11.2020 - 21:58 | | DHA

Rusya'da kargo uçağı acil iniş yaptı

Rusya'da 150 ton yük taşıyan kargo uçağı, acil inişi sırasında kontrolden çıktı. Pistte sürüklenen uçak kullanılamaz hale geldi.

Rusya'da kargo uçağı acil iniş yaptı

Rusya'nın Novosibirsk kentinde 150 ton yük taşıyan An-124 tipi kargo uçağı, Tolmachevo Havaalanına teknik arıza sonucu acil iniş yaptı.

Uçağın iniş yaptığı sırada kontrolden çıktığı ve pistte sürüklendiği belirtildi. Tass'ın haberine kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken; uçağın pilotu Evgeny Solovyov, "İkinci motorda arıza sonucu güç kesildi. Havaalanına geri döndük" dedi.

Rusyada kargo uçağı acil iniş yaptı

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