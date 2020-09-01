01.09.2020 - 11:40 | | DHA
Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti
Rusya’da son 24 saatte 4 bin 729 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 48’e ulaştı.
Rusya’da son 24 saatte 4 bin 729 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 48’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 123 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise bin 17 bin 299’a ulaştığını açıkladı.
İstanbul'da kaybolan genç kız Kayseri'de aranıyor!İstanbul Alibeyköy’den 6 gün önce ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki genç kızın Kayseri'de görüldüğü iddia edildi. Kızlarının Kayseri’de görüldüğü iddiası üzerine umutlanan aile, gören veya duyan vatandaşlardan haber bekliyor.