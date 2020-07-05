MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 681 bini geçti
ABONE OL
05.07.2020 - 11:52 | | AA

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 681 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 681 bin 251’e, ölü sayısı 10 bin 161’e ulaştı.

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 681 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 736 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 681 bin 251’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölenlerin sayısı 134 artarak 10 bin 161’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 871 artarak 450 bin 750’ye çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 29,8’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 650 artarak 224 bin 860’a, ölü sayısı 24 artarak 3 bin 953’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 21 milyonu geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede mart sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vakaların az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran'da kaldırılmıştı.

CHP'li İlhan Kesici'den İBB'ye "Fatih" eleştirisiCHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı Fatih'in portresinin kime ait olduğunun belli olmadığını, tablodaki diğer kişinin de bilinmediğini ve bu durumun ciddiyetsizlik olduğunu belirterek "Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB: Mehmetçik, epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeliyi hastaneye ulaştırdı

MSB: Mehmetçik, epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeliyi hastaneye ulaştırdı

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Ay tutulması 5 Temmuz 2020 saat kaçta olacak, etkileri nedir?

Ay tutulması 5 Temmuz 2020 saat kaçta olacak, etkileri nedir?

Sıradaki Haber