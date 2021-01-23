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23.01.2021 - 01:46 | | DHA

Rusya'da patlama! Ölü ve yaralılar var...

Rusya'da bir markette çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Rusya'da patlama! Ölü ve yaralılar var...

 

Rusya'nın Krasnodar kentindeki bir markette çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, patlamanın nedeninin incelendiğini ifade ederken; 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Markete yakın noktalarda yaşayan 100 kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı. Patlama anları ise anbean amatör kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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