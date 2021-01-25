Rusya'da protestolara katılan muhaliflere ceza yağdı!

Navalny'nin serbest bırakılması için 23 Ocak'ta düzenlenen izinsiz gösterilere katılan muhalifler hakkında, ülkenin birçok kentinde davalar açıldı.

Söz konu muhalifler, izinsiz gösteri düzenlemek, gösteriyi organize etmek ve güvenlik görevlilerine mukavemetle suçlandı.

Yapılan duruşmalarda, bazı muhalifler 1-13 gün arasında idari hapis cezasına çarptırılırken, bazılarına para ve kamu hizmeti cezası verildi.

Ceza alanların arasında Navalny'nin ülkedeki ofislerinde çalışanların da bulunduğu belirtildi.

Gösterilerde gözaltına alınanların birçoğunun ise serbest bırakıldığı ifade edildi.

NAVALNY'NİN SERBEST KALMASI İÇİN GÖSTERİLER

Rusya’da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny’nin serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz protesto gösterisi 23 Ocak'ta düzenlenmişti. Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Gösteriler esnasında gözaltına alınan Navalny'nin eşi Yuliya Navalnaya aynı gün serbest bırakılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Navalnıy'a destek amaçlı yapılan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Navalnıy'ın sözcülerinden Leonid Volkov, protesto gösterilerini 30 Ocak'ta yeniden düzenlemeyi planladıklarını açıklamıştı.