25.11.2020 - 14:49 | | DHA
Rusya’da son 24 saatte 23 bin 675 yeni vaka
Rusya’da son 24 saatte 23 bin 675 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 162 bin 503’e ulaştı.
Rusya’da son 24 saatte 23 bin 675 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 162 bin 503’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 507 işinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 37 bin 538’e ulaştığını açıkladı.
Korku dolu anlar! Kaplan kasabalılara saldırdı!Hindistan'da doğal koruma alanından kaçtığı tahmin edilen Bengal Kaplanı kasaba sakinlerine saldırdı. O anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, kasaba sakinlerine saldıran kaplanın bir adamın üzerine atladığı ve 15 metrelik çukura sürüklediği görüldü. Veteriner hekimleri ve ormancılık yetkililerinin olay yerine gelerek, vahşi kaplanı sakinleştirmeye çalıştı. Kaplanın saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığı ifade edilirken, vahşi kaplanın kontrol altına alınamadığı belirtildi.