03.08.2020 - 12:11 | | DHA
Rusya’da son 24 saatte 5 bin 394 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da son 24 saatte 5 bin 394 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 856 bin 264’e ulaştı.
Rusya’da son 24 saatte 5 bin 394 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 856 bin 264’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 79 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 14 bin 207’ye ulaştığını açıkladı.
Milli elektronik kelepçe eylülde Adalet Bakanlığına teslim edilecekSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamında millileştirilen elektronik kelepçelerin eylül ayından itibaren test amaçlı olarak Adalet Bakanlığına teslim edilmeye başlanacağını belirterek, "Artık kimseye muhtaç olmadan bu ürünü kendi ihtiyacımızı görecek şekilde kullanabileceğiz. Yurt dışından bu ürüne dönük talepler var. Burada da ihracat potansiyeli var." ifadelerini kullandı.