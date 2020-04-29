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29.04.2020 - 11:37 | | DHA

Rusya’da son 24 saatte corona virüsten 105 ölüm

Rusya’da son 24 saatte coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 105 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 972’ye çıktı.

Rusya’da son 24 saatte corona virüsten 105 ölüm

Rusya’da corona virüs tespit edilen ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış görüldü. Ülkede 105 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 972’ye; son 24 saatte 5 bin 841 kişide daha virüs tespit edilmesiyle de 99 bin 399’a ulaştı. Rusya, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 8’inci ülke konumuna geldi.

PUTİN SAĞLIK EKİPMANLARININ YETERSİZ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Öte yandan, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin hükümete sınırlamaların aşamalı olarak gevşetilmesi konusunda önerilerini hazırlamaları için talimat verdi ancak sokağa çıkma sınırlamalarının iki hafta daha süreceğini ifade etti. Rus lider Putin, corona virüsle mücadelenin ön saflarındaki sağlık çalışanlarının yeterli bireysel koruyucu donanıma sahip olmadığını da itiraf etti

Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirten Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları" dedi.
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