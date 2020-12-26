Rusya'da vaka sayısı 3 milyonu aştı!

Yeni tip koronavirüs dünya genelinde etkisini arttırarak yayılmaya devam ediyor. Rusya’da Koronavirüs Kriz Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 bin 258 pozitif vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 3 milyon 21 bin 964’e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, son 24 saatte 567 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 54 bin 226’ya yükseldiği ifade edildi.

Ülke genelinde Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artışın yüzde 0.1’i geçmediği belirtilirken, can kayıplarında yaşanan artış ise yüzde 1.79 olarak kaydedildi. Kovid-19 vakalarında gözlenen iyileşme oranının ise yüzde 80.3’e yükseldiği, iyileşme oranlarındaki artışın Ekim ayından itibaren kaydedilen en yüksek yüzde olduğunu aktarıldı.



Rusya’da son Covid-19 verilerine göre Rusya’nın St. Petersburg kenti 3 bin 755 pozitif vakanın tespit edilmesinin ardından son 24 saatte ülkedeki en yüksek vaka sayısının kayda geçtiği kent oldu. Rusya’nın Sverdlovsk Oblastı ise 406 pozitif vaka ile ülkedeki en düşük günlük vaka sayısının tespit edildiği bölge oldu.

60 yaş üstü vatandaşlar da aşı olabilecek



Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko yaptığı açıklamada, Rusya’da 60 yaş üstü vatandaşlar için Kovid-19’a karşı geliştirilen Sputnik V aşılarının kullanımına izin verildiğini duyurdu. Ülke genelinde toplu aşılamanın başlayacağına dikkat çeken Bakan Murashko, “Sağlık Bakanlığı, tıbbi kullanım talimatlarında yapılan değişiklikleri onayladı. Sputnik V aşısı, 18 yaş ve üstü kişileri aşılamak için onaylanmıştır. Bu nedenle 60 yaşın üzerindeki vatandaşlar artık yeni tip korona virüs enfeksiyonuna karşı aşılanabilir” ifadelerini kullandı. Murashko, uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Sputnik V’nin 60 yaş üzeri vatandaşlar için etkili ve güvenli olduğunu belirtti.



Rusya’da Kovid-19’a karşı aşılama kampanyası 10 Aralık’ta başlamıştı. Rusya Sağlık Bakanı Murashko 14 Aralık’ta yaptığı açıklamada, toplu aşılama kampanyası çerçevesinde Kovid-19 aşılarının tüm ülkeye dağıtıldığını ifade etmişti.