MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya'da yeni corona virüs tedbirleri! 14 Haziran'a kadar devam edecek
ABONE OL
27.05.2020 - 22:44 | | AA

Rusya'da yeni corona virüs tedbirleri! 14 Haziran'a kadar devam edecek

Rusya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının merkezi konumunda bulunan başkent Moskova'da 14 Haziran'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

Rusya'da yeni corona virüs tedbirleri! 14 Haziran'a kadar devam edecek

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada, iki hafta önce Moskova'da tedbirlerin gevşetilmesine yönelik, sanayi ve inşaat sektöründeki işletmelerin açılmasını ve maske-eldiven zorunluluğunu içeren ilk aşamanın devreye sokulduğunu hatırlattı.

Sobyanin'in şehirde tedbirlerin gevşetilmesinde ikinci aşamaya geçmek üzere imzaladığı karara göre, Moskova'da 1 Haziran'dan itibaren 65 yaş üstü dahil herkes izin almadan haftanın 3 günü sabah saat 09.00'dan akşam saat 21.00'e kadar sokaklarda ve parklarda gezebilecek.

Açık havada spor yapmak isteyenler ise her gün sabah saat 09.00'a kadar bu imkandan yararlanabilecek.

Oto galeriler, gıda ürünü harici perakende satış yapan mağazalar, temizlikçiler, giyim tadilat ve tamir atölyeleri, benzer temel hizmetleri veren işletmeler açılacak.

Tiyatro, müze, kuaför, restoran ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.

Maske ve uzaktan çalışma uygulamasının devam etmesi için 14 Haziran’a kadar evde izolasyon, sokağa çıkma izin uygulaması, uzaktan çalışma ve diğer kısıtlamalar devam edecek.

Moskova'da salgının başlamasıyla vatandaşların sokağa çıkmasına sınırlama getiren "evde izolasyon kararı" 30 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

 

Göktaşı birçok ilden görüldü, Bingöl'de kameraya yansıdıBir çok ilden görünen göktaşı olduğu diğerlendirilen cismin düştüğü an Bingöl'de cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15-20 yaş sokağa çıkma izni hangi gün ne zaman saat kaçta? Gençler sokağa ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkış izni ne zaman, hangi gün saat kaçta?

15-20 yaş sokağa çıkma izni hangi gün ne zaman saat kaçta? Gençler sokağa ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkış izni ne zaman, hangi gün saat kaçta?

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

Faciadan kıl payı dönüldü! Ortalık karıştı

Faciadan kıl payı dönüldü! Ortalık karıştı

Sıradaki Haber