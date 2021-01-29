Rusya'da yüz yüze eğitim 8 Şubat'ta başlıyor

Rusya Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı yüksek öğretim kurumları, ülkenin bölgedeki epidemiyolojik duruma göre 8 Şubat'ta yüz yüze eğitime dönecek.

Okullardaki eğitim sürecinin Kovid-19'a karşı belirlenen kurallar doğrultusunda sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Rusya'nın başkenti Moskova ve St. Petersburg kentindeki yüksek öğretim kurumları, 13 Kasım 2020'de uzaktan eğitim uygulamasına geçmişti.

Ülkenin diğer bölgelerindeki okullarla ilgili karar ise salgın durumuna göre alınmıştı.

Son 24 saatte 19 bin 238 Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte vaka sayısı 19 bin 238 artarak 3 milyon 813 bin 48'e, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 534 artışla 72 bin 185'e çıktı.

Son 24 saatte 26 bin 204 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen sayısı 3 milyon 255 bin 462'ye ulaştı.

RUSYA'DA KOVİD-19 SÜRECİ

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart 2020'de kaydedilmişti.

Ülkede, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" günlük vaka sayısı, 635 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kayıtlara geçmişti.

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı. Aşılama, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla yapılıyor.