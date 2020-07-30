Rusya'dan paralı askerlerin gözaltına alınmasına ilk tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus'ta yakalanan Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı 33 paralı askerin protestolara karışacakları yönündeki açıklamaların "kötü niyetli kurgu" olduğunu ileri sürdü.

Peskov, Belarus güvenlik güçlerinin Rus şirketi Wagner'e bağlı 33 paralı askeri yakalamasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirten Peskov, "Bildiğimiz tek şey, Belarus’ta 33 Rus vatandaşı gözaltına alındı. 200 kişi aranıyor. Rusların gözaltına alınmasına sebep olan yasadışı eylemleri hakkında bilgimiz yok." dedi.

Peskov, Rusya’nın Minsk Büyükelçisinin Belarus yetkilileriyle konuya ilişkin görüşmeler yaptığını belirterek, "Görüşmeler sonucunda ve özel kuvvetler arasındaki kanallar üzerinden konuyla ilgili kapsamlı bilgi alacağımızı umuyoruz. Elbette, gözaltına alınan vatandaşların tüm haklarına saygı gösterileceğini de umuyoruz." şeklinde konuştu.

Gözaltına alınanların arasında Ukrayna vatandaşlarının da bulunduğu ve bunların Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda yer aldığı yönündeki iddialara ilişkin Peskov, "Bunların, Ukrayna vatandaşı olduğunu kabul etmiyoruz. Hepsi Rus vatandaşıdır. " dedi.

Peskov, "Gözaltına alınanlar Ukrayna'ya teslim edilirse Moskova'nın pozisyonu ne olur?" sorusuna ise vatandaşların ilk önce neyle suçlandıklarının netleşmesi gerektiğini vurguladı.

Yakalanan paralı askerlerin Belarus'ta seçim öncesi durumun istikrarsızlaştırılmasına ilişkin planlarla bağlantılı olduğu yönündeki açıklamaları da değerlendiren Peskov, "Rusların Belarus’taki protestolara karışması yönündeki iddialar, kötü niyetli kurgudur." ifadelerini kullandı.

Wagner askerlerinin yakalanması

Belarus güvenlik güçlerinin ülkede Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 33 paralı askeri yakaladığı ve bunlarla ilgili soruşturma başlattığı açıklanmıştı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, dün konuyla ilgili olarak topladığı Güvenlik Konseyine, "durumla ilgili açıklama yapmaları için acilen Rusya'nın ilgili kurumlarına başvurulması" talimatını vermişti.