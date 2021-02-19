MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya'dan "Reina terör saldırısını yapanların mali izlerini tespit ettik" açıklaması
ABONE OL
19.02.2021 - 18:05 | | AA

Rusya'dan "Reina terör saldırısını yapanların mali izlerini tespit ettik" açıklaması

Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) Direktörü Yuriy Çihançin, Türk yetkililerle yürüttükleri çalışma neticesinde, İstanbul’da 2017’de 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina eğlence merkezindeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini bulduklarını söyledi.

Rusya'dan "Reina terör saldırısını yapanların mali izlerini tespit ettik" açıklaması

 

Çihançin, başkent Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmede, teröristlerin ve terör örgütlerinin mali yapılanmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çihançin, “Kredi kurumlarıyla birlikte, terörizmle ilgili finansal faaliyetler yürüttüğü veya bu faaliyetlere katıldığından şüphelenilen 2 bin 300’den fazla kişi ve bin tüzel kişi tespit edildi.” dedi. 

Uluslararası terör örgütleri konusunda da çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çihançin, “İçişleri Bakanlığı, FSB ve Türkiye'den meslektaşlarımızla birlikte, 2017'de İstanbul'da terör eylemi gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini bulmayı başardık. Şimdi bizim da katılımımızla birlikte hem Türkiye’de hem de burada soruşturma yürütülüyor.” açıklamasını yaptı.

En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Yaz oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Son Yaz dizisi oyuncu kadrosu...

Son Yaz oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Son Yaz dizisi oyuncu kadrosu...

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Son dakika: Kritik eşik devam ediyor! Son koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika: Kritik eşik devam ediyor! Son koronavirüs tablosu açıklandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet