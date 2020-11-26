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26.11.2020 - 12:40 | | İHA

Rusya’dan yeni hava savunma sistemi testi

Rusya Savunma Bakanlığı yeni bir hava savunma sistemi test ettiklerini ve sistemin hedefi vurmada başarılı olduğunu açıkladı.

Rusya ve ABD’nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) resmen çekildiklerini duyurmasının ardından Rusya’da yeni füze savunma sistemlerine ilişkin testlere devam ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan’da bulunan Sary-Shagan eğitim sahasında yeni bir deneme yapıldığı bildirilerek, son denemede hedefin bir kez daha başarıyla imha edildiği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yeni füze sisteminin denenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kazakistan’daki Sary-Shagan eğitim sahasında yeni Rus füze sistemi başarıyla test edildi. Yeni füze sistemi tehdit olarak görülen hedefe kilitlendi, ekipler de doğrulanan hedefi vurarak görevi başarıyla tamamladı” ifadeleri yer aldı. Rusya geçtiğimiz ayın sonlarında yine aynı eğitim sahasında adını açıklamadığı bir füze sistemi daha denemişti.

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