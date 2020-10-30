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30.10.2020 - 11:52 | | AA

Rusya'dan yeni rekor! 18 binin üzerinde yeni vaka

Rusya'da yeni tip koronavirüs salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 18 bin 283 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 600 bine yaklaştı.

Rusya'dan yeni rekor! 18 binin üzerinde yeni vaka

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ölü sayısı 355 artarak 27 bin 656, sağlığına kavuşanların sayısı ise 14 bin 519 artışla 1 milyon 200 bin 560’a ulaştı.

Son 24 saatte 18 bin 283 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 1 milyon 599 bin 976'ya yükseldi.

Ülke genelinde yeni vakaların yüzde 22,3'ünde semptom görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye yeniden çıktı.

TOPLAM TEST SAYISI 59 MİLYON 800 BİNİ GEÇTİ

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 268 artarak 419 bin 196'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 69 artışla 6 bin 713'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 582 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 59 milyon 800 bini geride bıraktığını bildirdi.

RUSYA'DA KOVİD-19 SALGINI SÜRECİ

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Rusya'da, 28 Ekim'de Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık alan, toplu ulaşım araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu devreye girmişti.

Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

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