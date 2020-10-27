Saddam’ın ‘sağ kolu’ öldü

Baas rejiminin son bulduğu Nisan 2003’e kadar Saddam Hüseyin’in yardımcılığı görevini yürüten ve dönemin ikinci adamı olarak bilinen İzzet İbrahim el-Duri, ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyordu. 1942 doğumlu Duri, partide üst düzey görevlerin yanı sıra İçişleri ve Tarım Bakanlığı da yapmıştı. 1998’de Kerbela’yı ziyareti sırasında uğradığı suikast girişiminden sağ kurtulan Duri, Saddam’ın 2006’da idam edilmesinden sonra yer altına çekilen Baas Partisi’nin liderliğini yapıyordu. Duri’nin 5 yıl önce Irak Hizbullah’ı tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.