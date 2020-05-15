Sadece virüs değil, önlem de öldürdü!

İnsan Hakları Ulusal Komisyonu’ndan (NHRC) yapılan açıklamada, son 3 haftada güvenlik güçlerinin yasağa uymayan 104 kişiye işkence yaptığı, olaylarda 49 kişinin yaralandığı belirtildi. Edo eyaletinde ise son iki haftada uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden binden fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Nijerya’da daha önce de güvenlik güçleri sokağa çıkma yasağına uymayan 18 kişiyi öldürmüştü. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara karşı şiddet uygulanan ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısının ise 158 olduğu belirtildi.