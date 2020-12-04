‘Sağlık sistemi çökebilir’

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 277 bini geçtiği, vaka sayısının da 14 milyon 113 bini aştığı ülkede, hastaneye yatışlar kasım ayından bu yana iki katına çıkarak 100 bini aştı. ABD’de Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri CDC direktörü Robert Redfield, şubat ayının sonuna kadar salgın sebebiyle hayatını kaybeden sayısının 450 bine gelebileceğini ve bunun da ABD sağlık sisteminin çökmesine neden olacağı söyledi.

Obama, Bush ve Clinton aşı gönüllüsü

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) aşı üzerindeki çalışmalarını sürdürürken, eski ABD Başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton’ın canlı yayında aşı olmak için gönüllü oldu. Vatandaşların aşıya olan güvenini artırmak isteyen üç eski başkan, FDA onay verdiği ve Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci de desteklediği taktirde aşı olmaya hazır olduklarını belirtti. CNN International’a konuşan üç eski başkanın basın danışmanları, Obama, Bush ve Clinton’ın üzerlerine düşeni yapmak istediğini vurguladı. İngiltere’de Başbakan Boris Johnson aşı olabileceği belirtilmişti. Türkiye’de de ilk aşı yaptıracak ismin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacağı belirtilmişti.