Sakinleşme çabası

ABD’de siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar sürüyor. New York, Washington ve Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis kenti başta olmak üzere birçok eyalette süren protestolar bir haftayı aşkın süredir devam ediyor. Bununla birlikte gösterilerdeki şiddet olayları azaldı ve çoğu yerde yerini sadece barışçıl protestolara bıraktı.

Başkent Washington DC’de düzenlenen gösteriler, büyük katılımlara rağmen önceki günlerdekilere kıyasla daha “barışçıl” geçti. Beyaz Saray ve çevresinde polis, FBI, Ulusal Muhafızlar ve Gizli Servis geniş güvenlik önlemleri alırken, Beyaz Saray önündeki Lafayette Park da göstericilerin girmemesi izin uzun demir çitlerle kapatıldı. Beyaz Saray etrafına konuşlanan yüzlerce polisin yanı sıra çok sayıda askeri polis ve Ulusal Muhafız’ın da yolları kapatması dikkati çekti. Zaman zaman göstericiler ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşanıp, güvenlik güçleri göstericilere biber gazıyla müdahale etse de büyük çaplı bir müdahale olmadı.

Polisten dayanışma

New York’ta zaman zaman trafiği kapatan binlerce eylemciye Times Meydanı’nda sağlık çalışanları da destek verdi. Broadway Caddesi üzerindeyse göstericiler, çevreledikleri polislerden diz çökmesini istedi ancak polisler diz çökmedi. Öte yandan Teksas’taki 25 bin göstericiye George Floyd’un aile üyeleri de eşlik etti. California’da ise Hollywood’da binlerce protestocu ulusal muhafızların görevlendirildiği kentte eylemlerini sürdürdü. Düne dek ülkede eylemler nedeniyle en az 11 bin kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Bununla birlikte, son birkaç gündür sosyal medyada, ülkenin değişik yerlerinde polis kuvvetleriyle göstericiler arasında dayanışma görselleri göze çarpıyor. Polis ve asker, protestoculara “davanıza hak veriyoruz” mesajı vermek için diz çökerek ortamı yumuşatmaya çalışıyor. ABD’de süren ırkçılık karşıtı protestolarda bazı kentlerde, polisin ve Başkan Donald Trump’ın göreve çağırdığı Ulusal Muhafız birliklerinin, göstericilerle dayanışma için diz çöktüğü görüldü.

Cezaları ağırlaşacak

Öte yandan Floyd’un ölümüne sebep olan polis Derek Chauvin’in, üçüncü derece yerine ikinci derece cinayetten, olay yerindeki diğer üç polisin ise cinayete yardım ve yataklıktan yargılanmasına karar verildi. Derek Chauvin’in, 8 Haziran’da mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Papa ve Guterres’ten uzlaşma çağrısı





Papa Françis, Amerika’daki protestolarla ilgili ilk kez açıklama yaptı, “Irkçılığa ve ayrımcılığa müsamaha gösteremeyiz” dedi, ABD’de ulusal uzlaşma ve barış çağrısında da bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, Twitter’dan “Bize ev sahipliği yapan ülke ve BM’nin merkezi New York’ta şiddet olayları görmek çok üzücü” mesajını paylaştı, itidal çağrısı yaptı.

Eylemler Avrupa’da





ABD’de siyahi Amerikalı George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylem dalgası Avrupa’ya sıçradı. Özellikle Paris ve Londra gibi kentlerde çok büyük katılımlı eylemler gerçekleşti. Fransa’nın başkenti Paris’te yaklaşık 20 bin kişilik bir grup, George Floyd ve 2016’da Fransa’da benzer şekilde can veren Adama Traore için yürüdü. Barışçıl şekilde başlayan gösteriler, akşam saatlerine doğru polis müdahalesiyle bir anda karıştı. 18 kişi gözaltına alındı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da da, Floyd için Hyde Park’ta gösteri düzenlendi. Protestocular, ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a sert tepki gösterdi.

80 eylemciyi evinde sakladı!





Başkent Washington DC’de önceki gece polisin eylemcileri bir sokakta kıstırması üzerine ilginç bir olay yaşandı. Sokakta evi olan Rahul Dubey isimli kişi, polisin kıstırdığı eylemcilere müdahaleye başlaması üzerine kapılarını açtı ve 80 göstericiyi evine aldı. Bütün gece eylemcileri evinde ağırlayan Dubey, bir anda kahraman ilan edildi. Dubey’in evinin önüne teşekkür notları bırakılırken, bir kişi, Dubey’in evini ücretsiz dezenfekte etti.

Savunma Bakanı kendini savundu!





ABD Başkanı Donald Trump’ın elinde İncil ile kilise önünde poz vermesinin yankıları sürerken, o sırada yanında bulunan Savunma Bakanı Mark Esper de, eleştirilerden nasibini aldı. NBC News’a konuşan Esper, “İki şey yapacağımı sanıyordum: Oluşan bazı zararları görmek ve askerlerle konuşmak. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Gerçekten ne kadar hasar oluştuğunu görmek istiyordum” dedi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: ‘ÜZÜCÜ BİR HADİSE’’

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Floyd’un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesine ilişkin bir açıklama yaptı. ABD’nin, hukukun üstünlüğünü, ülke sınırları içinde ve dışında herkesin adil ve eşit muameleye tabi tutulması anlayışını ileri noktaya taşımaya çalıştığı vurgulanan açıklamada, “George Floyd’un trajik şekilde hayatını kaybetmesi, ülkemizin bu ideale ulaşmak için sürdürdüğü mücadeleyi bizlere hatırlatması açısından son derece üzücü bir hadisedir” denildi. -ANKARA Milliyet