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19.10.2020 - 07:00 |

Saldırganın DAEŞ bağlantısı olabileceği belirtiliyor

Fransa’nın başkenti Paris’in Conflans-Sainte-Honorine banliyösünde Cuma günü başı kesilerek öldürülen tarih öğretmeni Samuel Paty’nin katilinin, terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı olduğu öne sürüldü.

Saldırganın DAEŞ bağlantısı olabileceği belirtiliyor

İngiliz “Sunday Times” gazetesinin haberinde, öğretmeni öldüren 18 yaşındaki Rusya doğumlu Çeçen teröristin adının Abdullah Anzorov olduğu belirtilirken, zanlının, Paty’nin kesilmiş kafasının fotoğraflarını Çeçen DAEŞ Telegram kanallarına gönderdiği iddia edildi.

Ülkede infiale yol açan olayın ardından soruşturmayı yürüten savcı Jean-François Ricard, Anzorov’un üvey kız kardeşinin de DAEŞ’e katılmak için 2014’te Suriye’ye gittiğini söyledi. Ricard, Fransız makamlarca Mart ayında mülteci olarak 10 yıllık ikamet izni verilen Anzorov’un istihbarat servislerince bilinmediğini sözlerine ekledi.

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden Samuel Paty’nin yakınlarına başsağlığı dilemişti.

Bununla birlikte olay sonrası Fransa’nın pek çok kentinde protesto gösterileri düzenlendi.

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