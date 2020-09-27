27.09.2020 - 07:00 |
Saldırıyı üstlendi
Fransa’nın başkenti Paris’te önceki gün düzenlenen bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, suçlamaları kabul etti ve hedefinin Charlie Hebdo olduğunu itiraf etti.
Mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu muhitte, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyı düzenlediği gerekçesiyle Paris polisi tarafından gözaltına alınan Pakistan asıllı Ali H., saldırıyı üstlendi. Yargı kaynakları, 18 yaşında olduğu belirtilen gencin polise ifade vermeden önce suçlamaları kabul ettiğini belirtiyor. Olayın bir terör saldırısı olduğu açıklandı. Saldırıyla ilgili toplam 7 kişi polis nezaretinde bulunuyor. Saldırıyı üstlenen Ali H., olaydan 3 saat sonra, Bastille Operası’nın merdivenlerinde parlak yeşil kazağı ve kırmızı spor ayakkabıları sayesinde kısa sürede yakalanmıştı.
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