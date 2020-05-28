‘Salgın ilişkilerde yeni fırsatlar sunuyor’

Türk Miras Vakfı’nın (THO) düzenlediği “Kovid-19 Salgını Sürecinde Türk-Amerikan İlişkileri” başlıklı online panele katılan Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkan Cumhuriyetçi Parti Vekili Wilson ve Türk-Amerikan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker, salgın ve ikili ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını, Türkiye’nin ABD ile Güney Kore ve Afganistan’da beraber savaştığını hatırlatan Wilson, Washington ve Ankara arasındaki işbirliğinin her iki tarafa da önemli fırsatlar sunduğunu, son yıllarda gerilen ilişkilerin tekrar iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin ABD’ye gönderdiği tıbbi yardım malzemesinin “ortaklık ruhuna uygun bir dayanışma örneği olduğunu ve ilişkilerin geliştirilmesi açısından iyi bir fırsat” sunduğunu vurgulayan Wilson, Çin ile ABD arasındaki gerilimin bundan sonraki süreçte Türkiye-ABD ilişkilerini pozitif yönde etkileyebileceğini belirtti.

Eker de YPG/PKK terör örgütü, S-400 hava savunma sistemi, FETÖ ve F-35 savaş uçağı projesi gibi konulara atıfta bulunarak, Washington ve Ankara arasındaki ilişkilerin son yıllarda çeşitli testlere tabi tutulduğunu belirtti. Türkiye’nin, ABD’nin güçlü bir müttefiki olmaya yönelik kararlılığının altını çizen Eker, “Biz içinde bulunduğu sınavları atlatan bir müttefikliğe odaklanmalıyız... Türkiye hem içeride hem de sınırları üzerinde kendi güvenliğini sağlamak zorunda. S-400 alımı sebebiyle haksız şekilde eleştirilen Türkiye’nin, ilave bir savunma sistemine ihtiyaç duymaması için bölgede istikrarın sağlanması gerekiyor. Dost ve müttefik ülkelerden güvenlik kaygılarımızı anlamalarını bekliyoruz” diye konuştu. Eker, iki ülkenin müttefiklik gereği zor zamanlarda birbirlerine yardımcı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.