Salgında ikinci perde: İKİZDEMİ

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının ölümcül etkisi sürüyor. Dünyada 32.4 milyondan fazla kişiye bulaşan, 989 bin kişinin ölümüne neden olan virüsün neden olduğu Kovid-19 salgını devam ederken özellikle kış mevsiminin yaklaşmasıyla Kuzey Yarıküre’yi yeni bir tehlike bekliyor, soğuk algınlığı ve grip salgını.

Tehlikenin yeni ismi

Kimi bilim insanının “çifte bela” olarak adlandırdığı Kovid-19 ve grip enfeksiyonunun artık yeni bir ismi var “ikizdemi (twindemic)” yani iki pandemiyi bir arada yaşamak. İşte bilim insanları özellikle Kuzey Yarımküre’nin yaşayacağı bu tehlikeye karşı insanlığı uyarıyor. Grip ile koronavirüsün belirtilerinin benzer olması nedeniyle iki hastalığın karıştırılabileceği konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, insanları en kötüsüne hazırlanmaya çağırdı. Bulaşıcı hastalık uzmanları, aşırı yüklenmiş sağlık sistemlerinin ötesinde, birçok nedenden ötürü ‘ikizdemi’den endişe duyuyor. Bir kişinin grip veya koronavirüs olup olmadığını anlamak amacıyla her iki virüs için de test yapılacak olması sağlık sistemini yıpratan bir durumu ortaya çıkarabileceği ifade ediliyor. Ayrıca uzmanlar, bazı insanların aynı anda birden fazla virüsle enfekte olmasının semptomları daha şiddetli hale getirebileceğini de vurguluyor. Öte yandan, araştırmalarda dünya genelinde artan maske kullanımı, mesafe ve el hijyeni konusundaki dikkatin Güney Yarımküre’deki grip mevsiminin ılımlı geçmesini sağladığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump da her yıl ülkesinde 12 bin ila 61 bin kişinin ölümüne yol açan grip konusunda uyarıda bulundu.

Riski ikiye katlıyor

İngiltere’de geçen hafta yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, grip ve Kovid-19’u aynı anda ölüm riskini ikiye katlıyor. Bununlu birlikte bilim insanları her iki enfeksiyonu aynı anda geçiren ve hastanede yatan hastaların ölme olasılığının genel nüfusa göre 6 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. İngiltere Kamu Sağlığı Direktörü Profesör Yvonne Doyle, “Grip ve Kovid-19’un ikisine birden yakalanırsanız başınız çifte belada demektir. Ve bu enfeksiyonların her ikisine de yakalanma olasılığı en yüksek olan kişiler, zayıf bağışıklık sistemi nedeniyle ciddi sonuçlar yaşayacak kişiler olabilir. Lütfen bu kış kendinizi gribe karşı koruyun” diyor.

24 saatte 16 bin yeni vaka

Fransa’da yeni tip koronavirüs vaka sayısı, son 24 saatte 16 bin 96 yeni vaka ile salgının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Kovid-19’a yakalanan toplam kişi sayısı 497 bin 237’ye yükseldi. gündemde. Fransa Halk Sağlığı Kurumu, önceki gün son 24 saatte 52 kişinin daha yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 511’e ulaştı. Paris Hastaneler Grubu, başkentte bu hafta sonundan itibaren ameliyatların yüzde 20’sinin erteleneceği belirtildi. Fransa’da son olarak 19 Eylül’de 13 bin 498 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı. Fransa Başbakanı Jean Castex, salgınının daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini söyledi. Öte yandan, Brezilya’da geleneksel Rio Karnavalı geçit töreni, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021’de gerçekleştirilmeyecek.