Salgının hızı düşmüyor

İspanya’da da son 24 saatte 832 kişinin hayatını kaybettiği önceki gün, ülkede koronavirüs kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği gün olarak kaydedildi. Dünya genelinde toplam ölü sayısının ise 28 bin 663’e yükseldiği bildirildi. Olağanüstü halin ikinci haftasını dolduran İspanya’da, salgına karşı mücadelede en büyük eksiğin tıbbi malzeme ve sağlık personeli olduğu belirtiliyor. Ülke basınına açıklama yapan sağlık çalışanları ise vaka sayısının ülke genelinde 500 binin üzerinde olduğunu ancak hastalığı hafif atlatan ve evde tedavi görenler nedeniyle gerçek rakamların kayda geçmediğini savunuyor. İspanya, Çin’den alınan ve bozuk çıkan kitlerin 50 binini iade etti. Hastanelere dağıtılan 580 bin test kiti de toplatılıp iade edilecek.



İran’da da son 24 saatte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517’ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan, ülke genelinde 139 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 517’ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 76 artarak, 35 bin 408’e ulaştığını bildirdi. Bu sayı İran’da bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayıs ı oldu. Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 3 bin 206 kişinin durumunun ise kritik olduğu bilgisini verdi.



Öte yandan salgını kontrol altına alan Çin’de virüsün çıkış noktası olan Vuhan normale dönmeye başladı. Koronavirüsün çıkış noktası olan ve 50 binden fazla vakanın görüldüğü Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kenti yaklaşık iki aylık sıkı karantinanın ardından normal hayata dönmeye başladı. Vaka sayılarının azalmasıyla eyalette sınırlamaların esnetildiği son kent olan Vuhan’da dün itibariyle seyahat kısıtlamaları kısmen kaldırıldı. Kente gelecek trenler için biletlerin günler önce tükendiği bildirildi. Ancak, kentten çıkışa hala izin verilmediği belirtildi. Metro seferlerinin normale döndüğü kentte hafta içinde bazı alışveriş merkezleri ve bankaların yeniden açılacağı, otobüs seferlerine başlanacağı bildirildi. Öte yandan, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede yurtdışından gelen 54 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıklayarak vatandaşları tedbirli olma konusunda uyardı.



‘İtalya daha zirveyi görmedi’

ABD’nin ardından gelen 86.498 vaka sayısına sahip İtalya da Çin’i geçti ve dünyada en fazla vaka sayısına sahip 2’nci ülke oldu. İtalya’da önceki gün 24 saatte 969 kişi öldü ve bu rakam bir günlük en yüksek ölü sayısı olarak tarihe geçti. Ancak İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro virüsü salgınının yayılma hızının henüz zirveyi görmediğini belirtti. Dün virüsü kapan ve durumu ağır olan 6 İtalyan hasta Alman Hava Kuvvetleri’ne ait Airbus A310 tipi ambulans uçakla tedavi edilmek için Köln kentine getirildi.





İnsandan hayvanlara geçiyor



Belçika Sağlık Bakanlığının Kovid-19 Kriz Merkezi, Liege kentinde bir kedinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kedinin 1 hafta önce koronavirüse yakalanan sahibi ile yakın temas içinde olduğunu belirten Emmanuel Andre, “Virüs insandan hayvanlara geçiyor” dedi. Kriz merkezinde uzman olan Stefan Van Gucht ise sahibi koronavirüse yakalandıktan bir hafta sonra kedinin ishal olduğunu ve nefes alma sorunları yaşadığını belirtti. Yetkililer, virüsün Hong Kong’da daha önce iki köpeğe bulaştığını, birinin öldüğünü anımsattı.



40 milyonun hayatı kurtarılabilir



İngiliz Imperial College’ın 202 ülkenin verilerini baz alan araştırmasına göre, tüm ülkeler katı koronavirüs önlemleri uygularsa bu yıl dünya çapında 40 milyon kişinin hayatı kurtarılabilir. Ancak hükümetler virüse karşı erken ve sıkı önlemler almazsa salgının bu yıl 7 milyar kişiye bulaşacağı 40 milyon kişinin de ölümüne neden olabileceği vurgulandı.



Karantina aile içi şiddeti artırdı

Yapılan araştırmalarda karantina sürecinin aile içi şiddeti artırdığı ortaya çıktı. Koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin’in Hubei eyaletinde, aile içi şiddet kaynaklı polis raporları geçen yıl 47 iken bu yıl Şubat ayına kadar 162’ye ulaştı. Hubei’de İstismarı önleme kampanyasını yürüten Wan Fei, “Salgın aile içi şiddet üzerinde büyük etkiye sahip. Bu dönemde şiddet nedenlerinin yüzde 90’ı salgınla ilgili” dedi. Brezilya’da aile içi şiddet konusunda uzmanlaşmış hakim Adriana Mello, “Karantina boyunca ülkede aile içi şiddette yüzde 40 ila 50 arasında artış olduğunu görüyoruz” dedi. İspanya’ya bağlı Katalonya’da aile içi şiddete karşı yardım hattına yapılan çağrıların, karantina döneminin ilk birkaç gününde yüzde 20 arttığını; Kıbrıs’ta ise benzer bir yardım hattına yapılan çağrıların, adanın ilk koronavirüs vakasına sahip olduğu 9 Mart’tan sonraki hafta yüzde 30 arttığı açıklandı.

