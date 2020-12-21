Sarayı sarsan babalık davası

Prens Albert, 2005’te tahta çıkmadan önce Afrikalı eski hostes Nicole Coste ile ilişkisinden 2003’de doğan Alexandre’ın babası olduğunu doğrulamıştı. 2006’da yapılan bir DNA testinde ise Albert’in ABD’li emlakçı Tamara Rotolo’nun 1992 doğumlu kızı Jazmine Grace’in babası olduğu ortaya çıkmıştı. Kraliyete yakın bir kaynak, yeni babalık davasının Monako Sarayı’nda kriz yarattığını belirterek, “2005’te doğan kızının babasının Prens Albert olduğunu öne süren Brezilyalı kadının iddiası doğru çıkarsa, bu prensin eşi Prens Charlene’i aldattığı anlamına geliyor. Çünkü önceki babalık davaları Charlene’den önceydi” dedi.

Babalık davası açan ve İtalya’da yaşayan Brezilyalı kadın, 2000’lerde Prens ile dünyayı dolaştığını hatta Moskova’dayken Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüklerini öne sürüyor. Oysa bu tarihte prens, 2011’de evlendiği Charlene ile aşk yaşıyordu. Prensin avukatı iddiayı reddederek kadının şantaj yaptığını, karşı dava açacaklarını söyledi. Charlene evlenmeden önce Albert’in gizli çocukları olduğunu öğrenince ayrılmaya kalkmıştı. Düğününde sürekli ağlayan Charlene ile Albert’in ikiz çocuğu var.