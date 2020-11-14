‘Sarkozy kavgaya hazır horoz gibi’

ABD eski başkanı Barack Obama, kaleme aldığı 768 sayfalık anı kitabında bir dönem “ciddiyetle” çalıştığı pek çok dünya liderine “renkli” benzetmelerde bulundu. 2009 - 2017 yılları arasında ABD Başkanlığı yapan Barack Obama, 17 Kasım’da yayımlanacak “Vadedilmiş Toprak” adlı anı kitabıyla dünya gündemini sarstı. CNN’in yayınladığı kitaptan alıntılarda Obama’nın iktidarda olduğu dönemde birlikte çalıştığı dünya liderleri hakkındaki ilginç görüşleri yer aldı. Obama, kitapta “fiziksel olarak göze çarpmayan biri” olarak ifade ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisine “Chicago siyasi mekanizmasını yöneten sert, sokak zekasına sahip koğuş ağalarını” hatırlattığını söyledi.



İki dönem ABD Başkanlığı yapan Obama, kitabında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi ise “kavga etmek için göğsünü kabartan ufak tefek horoza” benzetti. Dönemin Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ile yaptığı görüşmelerin “sıkıcılığından” da bahseden Obama, Hu’nun toplantılarda hazır kağıt yığınlarından konuşmasını okuduğunu belirterek “Bir toplantımız o kadar monotondu ki sadece kağıtları değiş tokuş ederek zamandan tasarruf etmeyi önermeyi düşündüm” diye yazdı.



‘Başkanlık evliliğimi sarstı’



İki kız çocuğu babası Obama, anı kitabında başkanlığı sırasında Beyaz Saray’daki yaşantısının evliliğindeki gerilimi artırarak eşi Michelle Obama ile arasını açtığını da yazdı.



Obama, başkanlığı sırasında yaşadığı stres nedeniyle günde 8 ila 10 sigara içtiğini de kitabında açıkladı. Öte yandan Michelle Obama’nın da Sarkozy ile eşi Carla Bruni’ye “Beyaz Saray bir cehennem” dediği iddia edilmişti.