Şatodaki buluşma Angelina Jolie’yi çok kızdırdı

Geçen yıl boşanan ikilinin çocukları nedeniyle veraset savaşı devam ediyor. Hukuk mücadelesi sürerken Brad Pitt’in yeni sevgilisi, Alman manken Nicole Poturaslki’yi geçtiğimiz ay, 23 Ağustos’ta Mirval Şatosu’na götürdüğü ortaya çıktı.











‘Bunu nasıl yapar?’



Aktörün yeni sevgilisini, Angelina Jolie ile olan evliliğinin yıl dönümünde, evlendikleri şatoya götürmesi şaşkınlık yarattı. Brad Pitt’in “nispet” yaptığı söylenirken, durumu öğrenen Angelina Jolie’nin “Bunu nasıl yapar?” diyerek sinir krizi geçirdiği konuşuluyor. Yaşanan olaya çok öfkelenen yıldızın veraset davasında daha “acımasız” olacağı söyleniyor. Öte yandan Angelina Jolie’nin (45) öfkelendiği haberi medyada yer aldığında, Nicole Poturaslki’nin Instagram’da kırsal bir alanda çekilmiş fotoğrafını yayımlaması manidar bulundu. Brad Pitt 56, yeni sevgilisi ise 27 yaşında.