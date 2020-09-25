‘Seçim mahkemede biter!’

Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Başkan Trump, 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde postayla çok fazla oy kullanılmasının “büyük felakete” yol açabileceğini belirtti. Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nde Ruth Bader Ginsburg’un yaşamını yitirmesinin ardından boşalan yargıçlık koltuğunu doldurmak için neden acele ettiğinin sorulması üzerine de, “Bence 3 Kasım seçimleri Yüksek Mahkemede bitecek. Bu nedenle mahkemede 9 yargıcın olması önemli. Bence (yargıç seçimi için) sistem hızlı işleyecek. Cumartesi günü öğleden sonra saat 5’te yeni adayımı açıklayacağım” dedi.

Cumhuriyetçilerin birlikte hareket etmesiyle sürecin daha hızlı işleyeceğine inandığını belirten Trump, “Bence seçimlerden önce yeni yargıcın belirlenmesi daha iyi olur. Çünkü Demokratların bir tezgah kurduğunu düşünüyorum. Bu tezgah da ABD Yüksek Mahkemesinin önüne çıkacak” ifadesini kullandı.

Ginsburg’un yerine Trump’ın belirlediği muhafazakar isim getirildiğinde Yüksek Mahkeme’nin dengesi Cumhuriyetçiler lehine bozulacak. Bu durumda mahkemedeki muhafazakar-liberal yargıç dengesi 6-3 gibi bir çoğunlukla muhafazakarlar lehine olacak. ABD’de bugüne kadar yalnızca 2000 yılındaki başkanlık seçimler Yüksek Mahkeme’ye taşındı. O yıl Cumhuriyetçi Parti başkan adayı George W. Bush ve Demokrat Parti adayı Al Gore arasındaki yarışın sonucunu Yüksek Mahkeme belirlemişti.

Bu arada ABD Başkanı Trump ile Demokrat Kongre Üyesi İlhan Omar arasında yeni bir söz dalaşı yaşandı. Trump, Pittsburgh’daki mitinginde Omar hakkında “Bize ülkeyi nasıl yönetmemiz gerektiğini söylüyor. Senin geldiğin yerde nasıldı? Senin ülkende nasıl?” ifadelerini kullandı. Bu sözlere çok sert tepki gösteren Somali asıllı ABD vatandaşı Omar ise, Trump için “Sadece ırkçı olmakla kalmıyor, aynı zamanda yabancı düşmanı bir ırkçı” dedi ve Başkan’ın nefret ve korkuyla beslendiğini ifade etti.

Aşı konusunda sert çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA), koronavirüs aşısının kullanıma sokulabilmesi için koymayı düşündüğü yeni standartları onaylamayabileceğini söyledi. Trump, FDA’nın sunmaya hazırlandığı, aşı inceleme ve onaylama sürecine yeni bir aşama eklemeyi planladığı kılavuzun, aşının piyasaya çıkış sürecini uzatacağını kaydetti. Başkan Trump, daha önce koronavirüs aşısının 3 Kasım’daki başkanlık seçiminden önce hazır olabileceğini belirtmişti. FDA, uzmanların, aşının aceleye getirilmesinden endişe duyması üzerine, halkın güvenini kazanmak için yeni bir aşı onay kılavuzu sunma kararı almıştı.