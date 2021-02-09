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09.02.2021 - 01:11 | | AA

Senegal'de muhalefet liderine tecavüz suçlaması başkent sokaklarını karıştırdı

Senegal'de muhalefetteki PASTEF partisi lideri Ousmane Sonko hakkında yapılan ölümle tehdit ve tecavüzle suçlanmasının ardından destekçileri Sonko'nun evinin olduğu bölgede polisle çatıştı.

Senegal'de muhalefet liderine tecavüz suçlaması başkent sokaklarını karıştırdı

 

Dakar'daki bir masaj salonu sahibinin, 46 yaşındaki Sonko'nun kendisine tecavüz ettiği akabinde de ölümle tehdit ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. 

Olayın basına yansımasının ardından Sonko, suçlamaları reddederek, kendisine Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından komplo kurulduğunu öne sürdü. 

Bu gelişmelerin ardından Sanko ifadeye çağrıldı. Sonko'nun ifadeye gitmeyeceğini duyurması üzerine destekçileri Dakar'daki evinin olduğu bölgede toplandı. 

Polis göstericileri dağıtmak için biber gazı ve ses bombası kullanırken göstericiler de lastik yakarak, polise taş attı. 

Sonko'nun evinin bulunduğu güzergahtaki yolların bir kısmı trafiğe kapatılırken, polis bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

PASTEF lideri Sonko, 2017'de milletvekilliğine seçilmiş, 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde de yüzde 15,67 oy alarak 3'üncü sırada gelmişti.

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