Servisler tarihi pencereden

Toskana bölgesinde bulunan 300 tarihi pencerenin 150’sinin Floransa kentinin eski şehir surları içinde bulunduğunu belirten yetkililer, işletme sahiplerinin bu pencereler sayesinde veba salgınında olduğu gibi bugün de müşterilerle temas etmeden içeceklerini verebildiklerini söyledi. “Buchette del vino” olarak bilinen “şarap pencereleri” sayesinde zamanı geriye alan işletmeciler müşterilerine sosyal mesafe kuralına uyarak içki ve dondurma siparişlerini veriyor.