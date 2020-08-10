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10.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Servisler tarihi pencereden

İtalya’daki 1630’lu yıllarda veba salgını varken işletmelerin kullandığı “şarap pencereleri” koronavirüs nedeniyle yüzyıllar sonra tekrar açıldı.

Servisler tarihi pencereden

Toskana bölgesinde bulunan 300 tarihi pencerenin 150’sinin Floransa kentinin eski şehir surları içinde bulunduğunu belirten yetkililer, işletme sahiplerinin bu pencereler sayesinde veba salgınında olduğu gibi bugün de müşterilerle temas etmeden içeceklerini verebildiklerini söyledi. “Buchette del vino” olarak bilinen “şarap pencereleri” sayesinde zamanı geriye alan işletmeciler müşterilerine sosyal mesafe kuralına uyarak içki ve dondurma siparişlerini veriyor.

Dünyaca Ünlü Aktör Aamir Khan Niğde’de1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmini koronavirüs salgını nedeniyle Hindistan’da yarıda bırakan ünlü aktör Aamir Khan, kalan çekimlerini tamamlamak için Niğde'de yer baktı.
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