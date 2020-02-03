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03.02.2020 - 16:09 | | AA

Ses kaydı ortalığı karıştırdı! İran küplere bindi

Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Tahran'da düşürüldüğü sırada kule ile İranlı bir pilot arasında geçen konuşmaların yer aldığı ses kaydı, Kiev yönetimi tarafından yayınlandı. Tahran yönetimi, Ukrayna'ya artık hiçbir delil ve bilgiyi vermeyeceğini açıkladı.

Ses kaydı ortalığı karıştırdı! İran küplere bindi

İran, geçen ay Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Tahran'da düşürüldüğü sırada kule ile İranlı bir pilot arasında geçen ve "füze fırlatıldığı" yönünde ifadelerin yer aldığı ses kaydının Ukrayna tarafından yayınlanması üzerine, söz konusu uçakla ilgili Kiev yönetimiyle bilgi paylaşmama kararı aldı.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, "Bu ses kaydı, kaza inceleme ortak komisyonu tarafından Ukraynalı uzmanlara teslim edilmişti. Ukraynalıların söz konusu ses kayıtlarını yayınlaması nedeniyle, bir daha olayla ilgili kendilerine hiçbir delil vermeme kararı aldık." dedi.

Ses kayıtlarında 'füze fırlatıldığı' söyleniyor

Ukrayna'nın "TCH" televizyonunda yayınlayan ses kaydında, uçağın vurulma esnasında İran Aseman Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının pilotu ile İran Hava Trafik Kontrol Kulesi arasında geçen konuşmalar yer alıyor.

Konuşmada İranlı pilot, kuleye "füze fırlatıldığını" söylüyor. Kule ise "füze fırlatılmasıyla ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını" ifade ediyor. Ardından kulenin Ukrayna uçağıyla irtibata geçmeye çalıştığı duyuluyor.

İran üç gün sonra itiraf etmişti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

 

 

 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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