MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Sevgilisini öldürdü, parçalara ayırdı... 12 yıl hapis!
ABONE OL
26.12.2020 - 16:19 |

Sevgilisini öldürdü, parçalara ayırdı... 12 yıl hapis!

Rusya'da aynı zamanda öğrencisi de olan sevgilisini, vücut bütünlüğünü bozarak öldüren tarihçi Oleg Sokolov'a 12 yıl hapis cezası verildi.

Sevgilisini öldürdü, parçalara ayırdı... 12 yıl hapis!

Oleg Sokolov, 2019 Kasım ayında, aşırı alkollü bir şekilde, içinde vücut parçaları olan bir çanta ile nehre düşmüştü.

63 yaşındaki Sokolov'un dairesinde de vücut bütünlüğü bozulmuş bir kadın cesedi bulunmuştu.

24 yaşındaki Anastasia Yeşçenko'ya ait olduğu anlaşılan cesedin, kafası da vücudundan ayrılmıştı.

Sokolov mahkemedeki ifadesinde, Yeşçenko'ya dört el ateş ettiğini, daha sonra testere ve mutfak bıçağı ile de parçalara ayırdığını itiraf etmişti.

Sevgilisini öldürdü, parçalara ayırdı... 12 yıl hapis

St Petersburg polisi, ünlü tarihçinin eviyle birlikte, nehirin akış istikametinde de vücut parçaları bulmuştu.

Sokolov'un ifadesinde, 24 yaşındaki kurbanın cesedinden kurtulduktan sonra, halka açık bir alanda Napolyon kılığına girerek intihar edeceğini de söyledi.

SOKOLOV, FRANSA ŞEREF NİŞANI SAHİBİYDİ

Fransız İmparatoru Napolyon konusunda uzman olan Oleg Sokolov, Fransa Şeref Nişanı sahibiydi.

Öldürülen Anastasia Yeşçenko da Fransız tarihi eğitimi almış, Profesör Sokolov ile akademik çalışmalara imza atmıştı.

Yeşçenko aynı zamanda Sokolov ile birlikte dönem canlandırmalarına da katılıyordu.

Kaynak: BBC Türkçe

Son dakika: Arazi kavgası çıktı! Ölü ve yaralılar var...Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 yıl gizledi! Gerçek kimliğini, DNA belirleyecek

15 yıl gizledi! Gerçek kimliğini, DNA belirleyecek

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Son dakika! Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş sözleri: Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz

Son dakika! Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş sözleri: Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet