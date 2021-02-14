Sevgilisinin evlilik yüzüğünü çalıp başka kadınla nişanlandı

48 yaşındaki adam "Joe Brown" ve "Marcus Brown" adıyla kullandığı uygulama üzerinden, 2015 ve 2016'da iki kadınla tanışmıştı.

Davis, Orange City'de yaşayan iki kadınla da ilişkisini gizli şekilde sürdürürken, kadınlar adamın gerçek kimliğinin yıllar boyunca farkına varmadı.

Davis'in biriyle nişanlı olduğunu seneler sonra fark eden sevgilisi, Facebook'tan adamın nişanlandığı kişinin hesabını buldu. Fotoğraflara bakarken, kadının aslında kendisine ait önceki evliliğinden kalan yüzüğü taktığını görünce şaşkına döndü.

Evindeki mücevher kutusunu kontrol eden kadın, yüzükle birlikte birkaç parça daha değerli mücevherin çalındığını fark etti. Çalınan eşyaların toplam değerinin 6 bin 270 dolar (yaklaşık 44 bin TL) olduğu tahmin ediliyor.

Kadın, Davis'in nişanlandığı kişiyle iletişime geçip olayı anlatarak mücevherlerinin bir kısmını geri aldı. Davis'in nişanlısı da kandırıldığını anladığında, iki kadın da adamı polise şikayet etmeye karar verdi.

Davis'in nişanlısı, şikayetinde adamın bilgisayarını ve mücevherlerini çalıp kayıplara karıştığını söyledi.

Ayrıca Davis'in kendisini öteki kadın işteyken evine götürerek evin kendisine ait olduğunu ve birlikte buraya taşınabileceklerini söylediğini anlattı. Nişanlı kadın, taşınmaya karar verip tüm eşyalarını topladığındaysa Davis'in kira anlaşmasında sorun çıktığını ve taşınamayacaklarını söylediğini belirtti.

Polis Davis'in Oregon ve Kuzey Karolina eyaletlerinde sabıkalı olduğu ve şu anda hakkında tutuklama emri bulunduğunu belirtti.

Davis evrakta sahtecilik, aile içi şiddet, sahte kimlik taşıma ve uyuşturucu bulundurma suçlarından tutuklanmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe