Siber saldırı ABD’yi karıştırdı

ABD’de bazı bakanlıkların ve devlet kurumlarının uğradığı dev boyuttaki siber saldırı ülkeyi karıştırdı. Dün saldırıyla ilgili yeni detaylar açıklandı. ABD’de Hazine, İç Güvenlik ve Enerji bakanlıklarının yanı sıra, Nükleer Güvenlik İdaresi ve birçok federal kurum ile özel şirketin ağlarına korsanlarca erişim sağlandığı ortaya çıktı.



Amerikan medyasına konuşan yetkililer, birçok ABD kurumuna siber saldırı düzenleyen korsanların, Enerji Bakanlığı ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’nin bilgisayar ağlarına da eriştiğine ilişkin belirtiler olduğunu açıkladı. Hükümete yakın kaynaklar, Federal Enerji Düzenleme Komisyonu’nun (FEDK) New Mexico ile Washington eyaletlerindeki Sandia ve Los Alamos nükleer laboratuvarlarında, ayrıca Nükleer Güvenlik İdaresi Güvenli Nakliyat Ofisi’nin ağlarında şüpheli faaliyetler tespit edildiğini ifade etti. Federal Enerji Düzenleme Komisyonu, siber saldırıyı doğrularken, saldırganların ülkedeki nükleer silahlara erişim sağlayamadığını vurguladı.



ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı (CISA), ülkenin birçok resmi kurumuna yönelik siber saldırının “hükümet ve özel sektör için ciddi tehdit” olduğunu açıkladı. CISA açıklamasında, “Söz konusu saldırı, federal hükümetin yanı sıra eyalet ve yerel yönetimlere, önemli altyapı şirketleri ve diğer özel sektör kuruluşlarına da ciddi tehdit oluşturmaktadır” ifadesine yer verildi. Söz konusu saldırı ile bilgisayarlara yerleştirilen “kötü niyetli yazılımların” kaldırılmasının zor bir süreç olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bilgisayarlardaki tehditlerden kurtulmak çok karmaşık ve zorlayıcı bir süreç olacaktır” değerlendirmesinde bulunuldu.



‘Bedel ödeyecekler’



Siber saldırı siyasilerin de gündeminde. ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ülkede 3 bakanlığa yönelik siber saldırıların ardından, siber güvenliği, yönetiminin en önemli önceliklerinden biri yapacağını ve saldırıların sorumlularının büyük bedel ödeyeceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’ın ise ülkenin konuştuğu bu siber saldırıyla ilgili açıklama yapmaması dikkat çekti. ABD kurumlarına yönelik siber saldırı Senato’nun da gündeminde. ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Inhofe ve Kıdemli Üyesi Demokrat Jack Reed, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların “ciddi, karmaşık ve devam etmekte” olduğunu açıkladı. Yetkililer, Rus istihbarat servisinin saldırıların ardında olduğuna inandıklarını belirtirken, Rusya ise söz konusu iddiaları reddediyor.



Siber saldırı, ilk olarak Pazar günü ortaya çıkarılmış, ABD basınında çeşitli iddialar yer almıştı. CIA, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün (ODNI) ortak açıklamasında, söz konusu saldırıdan, birkaç gün önce haberdar oldukları kaydedilmişti.