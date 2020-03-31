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31.03.2020 - 18:55 | | AA

Sierra Leone'de ilk Covid-19 vakası görüldü

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de ilk yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Sierra Leone'de ilk Covid-19 vakası görüldü

 Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 16 Mart'ta Fransa'dan gelen 37 yaşındaki bir kişiye yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu.

Bio, hastanın karantinaya alındığı ve durumunun stabil doluğunu belirtti.

Sierra Leone'de daha önce Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 12 ay "acil durum" ilan edilmişti.

 Salgının Afrika'daki son durumu

Sağlık altyapısının yetersizliği nedeniyle virüsün yayılmasından büyük endişe duyan hükümetler, vaka sayıları az olmasına rağmen Kovid-19'a karşı sıkı önlemler aldı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 48 ülkede 5 binin üzerinde Kovid-19 vakası görüldü, 173 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kıtada hastalığa yakalanan 300'den fazla kişi ise sağlığına kavuştu.

 Afrika'da 20'ye yakın ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 31 ülke sınırlarını kapattı, 12 ülke uluslararası uçuşları durdurdu.

 Kıtada virüse rastlanmayan ülkeler Lesotho, Komorlar Birliği, Güney Sudan, Sao Tome ve Principe, Burundi ve Malavi olarak açıklandı.

 

 

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