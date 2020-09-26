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26.09.2020 - 17:40 | | AA

Sığ sulardan kurtarılan balinaların sayısı 108'e çıktı

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinin Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kalan yaklaşık 470 balinadan 108'inin kurtarıldığı açıklandı.

Sığ sulardan kurtarılan balinaların sayısı 108'e çıktı

BBC'de yer alan habere göre, Tazmanya eyaleti yetkilileri, sığ sularda mahsur kalan yaklaşık 470 balinadan 350'sinin telef olduğunu, şimdiye kadar 108 balinanın kurtarıldığını kaydetti.

Avustralya Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Macquarie körfezinde yaşayan balina kalmadığı ifade edildi.

Yetkililer, körfezdeki balina leşlerini toplamak için teknelerin kullanılacağını ve körfezin leşlerden temizlenmesinin birkaç gün süreceğini belirtti.

Macquarie Heads bölgesinde hafta başında 270 balina mahsur kalmış, daha sonra da bölgeye yaklaşık 7 ila 10 kilometre uzaklıkta 200 balinanın daha karaya vurduğu açıklanmıştı. Bunlardan 70'i kurtarılmıştı.

Batı Avustralya'nın Dunsborough bölgesinde 1996 yılında 320 pilot balina karaya vurmuştu.

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