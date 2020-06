Şiire gömülü hazine bulundu

Dünyaca ünlü sanat ve antika koleksiyoncusu Forrest Fenn’in 10 yıl önce ABD’nin batısında bir yere saklayıp ‘şifrelerini’ yayınladığı 1 milyon dolarlık ünlü Rocky Mountain hazinesi bulundu. Fenn, 2010’dan bu yana yüz binlerce define avcısının ABD’de peşine düştüğü, külçe altın ve değerli taşlar içeren hazinenin birkaç gün önce bulunduğunu açıkladı.

Ünlü antikacı, define avcısının kendisine bir fotoğraf gönderdiğini ve 1 milyon dolarlık (yaklaşık 6 milyon 800 bin TL) hazinenin bulunduğunu bu şekilde doğruladıklarını aktardı. Hazineyi bulan kişinin isminiyse açıklamayıp ülkenin ‘doğusundan’ olduğunu söylemekle yetindi.

‘Kovalamaca sona erdi’

Hazineyi insanları doğada keşfe çıkmaya teşvik etmek için gömen, şifreleri de 2010 yılında yayımlanan The Thrill of the Chase (Takibin Heyecanı) isimli otobiyografisinde 24 satırlık bir şiire gizleyen Fenn, hazinenin bulunmasının ardından nasıl hissettiği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bilmiyorum, yarı mutlu yarı üzgün hissediyorum çünkü kovalamaca bitti. Aramaya katılan binlerce insanı tebrik ediyorum ve vaat edilen diğer keşiflerle ilgileneceklerini umuyorum.”

ABD’nin New Mexico eyaletinin Santa Fe kentinde yaşayan Fenn, söz konusu hazineyi insanları doğada ‘eski usul bir maceraya’ teşvik etmek sakladığını açıklamıştı. Fenn, 2010 tarihli otobiyografisinde de, hazinenin nerede olduğuna dair bir ipucu bırakmıştı. ‘

The Thrill of the Chase’ isimli kitapta yer alan 24 satırlık şiirdeki ipuçlarından yola çıkan yüz binlerce kişi, o tarihten bu yana Fenn’in hazinesini aradı. Birçoğu istifa edip hayatlarını define avcılığına adadı; bu süreçte en az dört kişinin öldüğü de rivayet ediliyor. Bazı Amerikalılar ise Fenn’in insanları kandırdığı iddiasıyla dava açmıştı.

İçerisinde neler var?

Forrest Fenn, 2017 tarihli bir söyleşide, 9 kilogram ağırlığındaki bir sandıkta 10 kilogram ağırlığında değerli eşya bulunduğunu, hazineyi bizzat kendisinin gizli noktaya iki defa giderek gömdüğünü açıkladı. Sandıkta, altın sikke ve altın külçelerin yanı sıra Kolomb öncesi Amerika döneminden hayvan figürleri, altın varaklı aynalar, yakut ve zümrüt bulunduğu sanılıyor.