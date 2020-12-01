‘Silah İsrail yapımı’

Açık havada yapılan tören, devlet televizyonundan naklen yayınlandı. Fahrizade için İran Savunma Bakanlığında düzenlenen cenaze törenine ailesi, Savunma Bakanı Emir Hatemi, Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani, milletvekilleri ve siyasiler katıldı. Savunma Bakanı Hatemi, törende yaptığı konuşmada, suikastı yanıtsız bırakmayacaklarını ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olan ülke lideri Ali Hamaney’in vereceği emrin de fiili olacağını söyledi.

Suikast ile ilgili hala çok sayıda bilinmeyen var. Suikastın nasıl olduğu, saldırganların kaç kişi oldukları ve koruma ekibinin kaç kişiden oluştuğu netlik kazanmadı. Bununla birlikte İranlı bir yetkili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Fahrizade suikastında kullanılan silahların İsrail yapımı olduğunu söyledi. Devlet televizyonu El Alem’e konuşan adı açıklanmayan yetkili, İsrail’in Fahrizade suikastında parmağı olduğuna dair deliller bulunduğunu belirtti. Söz konusu yetkili, “Siyonist rejim, Fahrizade suikastı için İran devrimi karşıtı unsurları kullandı. Terör saldırısında kullanılan silahlar uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı” ifadelerini kullandı.

‘Ciddiye alınmadı’

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ülkedeki emniyet güçlerinin nükleer bilimci Muhsin Fahrizade’ye suikast düzenleneceğine dair istihbarat bilgisine sahip olduğunu fakat ciddiye almadıklarını söyledi. Şemhani, “Fahrizade hakkında 20 yıldan bu yana tekraren birçok suikast istihbaratı olması nedeniyle maalesef gerekli ciddiyet gösterilmemiş ve bu sefer onlar başarılı olmuşlardır” dedi.

Saldırının insan olmaksızın, uzaktan elektronik sistemler kullanılarak son derece karmaşık bir yöntemle gerçekleştirildiğini aktaran Şemhani, ‘Halkın Mücahitleri’ örgütü, İsrail yönetimi ve İsrail gizli servisi MOSSAD’ı suçladı.

İranlı üst düzey komutan Suriye’de öldürüldü

Suikast sonucu nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade’yi kaybeden İran, bu kez üst düzey komutanlarından Müslüm Şehdan’ın Suriye’de öldürüldüğü haberiyle sarsıldı. AA’nın haberine göre Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Müslüm Şehdan ve beraberindeki korumaları, dün sabah saatlerinde, Irak üzerinden Suriye’ye geçtikten kısa süre sonra, Deyrizor’un doğusundaki Elbukemal ilçesindeki Suveyiyye köyü yakınlarında, aidiyeti bilinmeyen bir savaş uçağının saldırısına maruz kaldı. Şehdan ve 3 korumasının öldüğü hava saldırısını henüz üstlenen olmadı.