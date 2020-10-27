Şili halkı yeni anayasa istedi

Referandumda oy kullananların yüzde 78.27’si “anayasanın yeniden yazılması” yönünde oy kullanırken, buna karşı çıkanların oranı yüzde 21.73’te kaldı. 9 ayda hazırlanacak anayasanın hükümete sunulmasının ardından, yeni bir referandum düzenlenecek ve yeni anayasanın yürürlüğe girip girmemesi oylanacak. Böylece Şili, 1973’ten 1990’a kadar süren Pinochet rejiminin ardından ilk kez demokratik yönetimde yazılmış bir anayasaya sahip olacak. Sonucun belli olmasının ardından ülkede binlerce kişi sokaklarda kutlama yaptı.