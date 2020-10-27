MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Şili halkı yeni anayasa istedi
ABONE OL
27.10.2020 - 07:00 |

Şili halkı yeni anayasa istedi

Şili’de önceki gün yapılan referandumda halk, açık ara farkla, diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın yeniden yazılmasını istedi.

Şili halkı yeni anayasa istedi

Referandumda oy kullananların yüzde 78.27’si “anayasanın yeniden yazılması” yönünde oy kullanırken, buna karşı çıkanların oranı yüzde 21.73’te kaldı. 9 ayda hazırlanacak anayasanın hükümete sunulmasının ardından, yeni bir referandum düzenlenecek ve yeni anayasanın yürürlüğe girip girmemesi oylanacak. Böylece Şili, 1973’ten 1990’a kadar süren Pinochet rejiminin ardından ilk kez demokratik yönetimde yazılmış bir anayasaya sahip olacak. Sonucun belli olmasının ardından ülkede binlerce kişi sokaklarda kutlama yaptı.

 

Vatandaşlar güvenlik güçlerini alkışladıHatay'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çıkan çatışmada bir özel Harekat polisi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

5.6.7.9.10.11. Sınıflar ne zaman açılacak? MEB duyurdu işte 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? yanıtı...

5.6.7.9.10.11. Sınıflar ne zaman açılacak? MEB duyurdu işte 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? yanıtı...

Sıradaki Haber